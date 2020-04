Novos sintomas de Covid-19 descobertos por neurologistas chineses

Embora os principais sintomas da Covid-19, tais como tosse, febre e fadiga, estejam principalmente relacionados com o estado geral dos pacientes, médicos chineses numa pesquisa – a primeira desde o início da pandemia sobre sintomas neurológicos da doença – descobriram que os infectados com o SARS-CoV-2 podem também manifestar problemas do foro neurológico.

Assim, de acordo com o estudo, publicado em 10 de Abril no portal Jama Neurology, os doentes infectados também podem sofrer de problemas relacionados com o funcionamento do sistema nervoso, apuraram os pesquisadores, médicos da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China.

Três tipos de sintomas

O estudo determinou que podem ocorrer sintomas neurológicos de três tipos em doentes com a Covid-19: primeiro, no sistema nervoso central (sob a forma de tonturas, alterações da consciência, convulsões, etc.); segundo, os relacionados com o sistema nervoso periférico (como alterações do paladar, do olfacto ou da visão) e, por fim, os associados a lesões musculares.