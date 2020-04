Projecto “Letra de Mulher” confinado ao Facebook devido à Covid-19

“Letra de Mulher” é o nome atribuído ao projecto que se dedica, exclusivamente, ao estudo e divulgação de obras de autoras de língua portuguesa, cujo protagonismo é atribuído a escritora e ensaísta Cíntia Gonçalves e a estudante de Língua e Literatura da FLUAN (Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto) Edmira Manuel, que vai marcando os primeiros passos como crítica literária.

O projecto, de acordo com uma das suas mentoras, Cíntia Gonçalves, vai contar com um site onde divulgar-se-á os ensaios que resultarão da análise das respectivas obras e um clube de leitura. Por agora, devido às condições actuais, Cíntia e Edmira trabalham simplesmente com uma página no Facebook, onde fazem as leituras e divulgam os ensaios.

“As leituras são feitas através de vídeos ‘in directo’ e com a publicação de trechos da obra escolhida. Por agora, funcionamos como uma espécie de clube do livro virtual. Para nós, é indispensável a disseminação e debate sobre a produção literária feminina. Sendo assim, a ‘Letra de Mulher’ trará mensalmente uma obra para discussão”, explicou a também poetisa.

O anúncio do livro e a data do debate são feitos com um mês de antecedência, de modo que os leitores estejam prontos. Através de “vídeo-debates” e textos, de modo a partilharem-se histórias de mulheres históricas.

Iniciativa

“Ao fazermos um passeio pela História da Literatura Universal, e da arte em geral, veremos que existem múltiplos factores que contribuem para uma certa depreciação e resistência descomunal em torno da literatura feita por mulheres. Como mulheres que escrevem e lêem outras mulheres, cansamos de esperar pelo mês de Março para falarmos do nosso trabalho em literatura. Foi assim que surgiu a Letra de Mulher”, fez saber.

Conta ainda que o principal objectivo da dupla é trazer à ribalta obras de mulheres que ao longo do tempo contribuíram para uma maior visibilidade do gênero nas lides literárias. Com um conteúdo dinâmico, a página traz livros escritos por mulheres, livros sobre mulheres e a visão das mulheres sobre determinadas obras.

Primeira sessão

“Tivemos a nossa primeira leitura no dia 4 de Abril e foi muito interessante, as pessoa mostraram- se satisfeitas e ansiosas para a próxima sugestão, disse.

À mesa esteve o livro “A Cabeça de Salomé” de autoria de Ana Paula Tavares. A sessão teve a participação de 20 pessoas e foi um debate com muita interação, conforme conta a jovem escritora.

A mensagem foi passada e no final chegou-se à conclusão de que a obra de Paula Tavares merece ser mais explorada, pelo que ela representa para a literatura e cultura angolana, de modo geral.

Por sua vez, vale ressaltar que “A Cabeça de Salomé” é um conjunto de 36 crónicas, na sua maioria, em termos de extensão com menos de 5 páginas.

Destacam-se nela excertos proverbiais, maioritariamente de Cabinda e Nordeste de Angola citados em epígrafe nos textos.

A maneira como foram escritos tais textos denotam a afeição da autora pelo uso muito expressivo e sugestivo das palavras. A Cabeça de Salomé é um livro sobre mulheres e sobre homens, sobre ritos e tradições, um enaltecimento e ao mesmo tempo crítica também a vários factores da cultura angolana.

“Pretendemos dar maior visibilidade à literatura feita por mulheres. E dar um tratamento mais honesto ao nosso trabalho”, rematou.