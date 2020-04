Carolina Morais apela aos cidadãos a cumprirem isolamento social

A andebolista, que evolui na Noruega, reitera que os cidadãos devem cumprir as medidas de prevenção e combate à Covid-19 para não se atingir o caos que outros países estão a viver

A internacional angolana, que actua no campeonato norueguês sénior feminino de andebol, Carolina Morais, apelou aos cidadãos a cumprirem as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Carolina Morais assegurou que se o povo angolano acatar as orientações das autoridades sanitárias, vai evitar-se o caos que a Itália, Espanha e outros países estão a viver com centenas de mortes todos os dias. “É imperioso lavar as mãos constantemente com água e sabão ou álcool em gel”, aconselhou a jogadora formada no 1º de Agosto. Por outro lado, Carolina Morais mostrou-se surpreendida com o nível de organização daquele país da Europa do Norte. “É impressionante como aqui, na Noruega, as pessoas saem de casa. Parece que combinam cada grupo com o seu dia, mas não! É o nível de organização que eles têm”, reconheceu a jovem jogadora. A mesma atleta revelou que o governo da Noruega ainda não decretou Estado de Emergência, mas, já se nota que os bares, e supermercados estão vazios”, assegurou.