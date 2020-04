Carta do leitor:Biossegurança e realidade

Caro director Todos os dias estou a ouvir falar de Covid-19 e medicamentos e médicos cubanos, etc. Mas penso que é só de falar mesmo. O que me preocupa é que, se esta doença pode aproveitar- se da falta de limpeza, então em Angola estamos mal. De limpeza e de biossegurança. Este novo Coronavírus até é bem-vindo em Angola, porque os nossos governantes agora já sabem que é preciso saneamento básico e manter tudo limpo, até descobriram que o povo precisa de ter água. Eu pergunto: quantas pessoas já morreram por falta de água nos bairros onde todos os responsáveis agora vão a correr? Mas também acho que devemos desconfi ar, pode estar a haver muito negócio com esta luta contra a Covid-19, conhecemos muito bem o nosso país. Nesta semana estive no Centro Médico do Bonde Chapé, em Luanda, perto de zonas ricas, já estive noutros, só por curiosidade, não vi lá a dita biossegurança. Nada, nem máscaras. O que acho é que o Governo diz uma coisa, mas a realidade nos centros e postos de saúde e nos hospitais é diferente, nos municípios do interior nem se fala. Os médicos, os enfermeiros e os funcionários auxiliares estão em perigo.