Jogos Paralímpicos remarcados para Agosto

Por:Mário Silva

Depois do adiamento do evento este ano em resposta à pandemia do novo Coronavírus, os Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) foram remarcados para 24 de Agosto a 5 de Setembro do próximo ano. Segundo fonte do Comité Paralímpico Angolano (CPA), os desportistas esperavam que a mudança das novas datas os salvassem do verão da cidade supracitada. A mesma fonte acrescentou que os atletas temem pelo calor e humidade, pois esperavam que o certame fosse para o verão ou primavera japonesa. O Comité Paralímpico Angolano é liderado por Leonel da Rocha Pinto, o mesmo também é o presidente do Comité Africano. Angola tem no atletismo a modalidade mais representativa. José Armando Sayovo é a principal referência do desporto paralímpico no país. José Armando Sayovo bateu o recorde em Atenas 2004, na Grécia, nos 100, 200 e 400 metros, maior feito que o desporto paralímpico fez fora do continente africano.