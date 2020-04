Ministra de Estado quer coesão e espírito de equipa

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, destacou, nesta Segunda-feira, em Luanda, a necessidade da conjugação de esforços, coesão e espírito de equipa para a concretização das acções do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente

Carolina Cerqueira, que falava por altura da cerimónia de passagem de pastas e apresentação da ministra Adjany Costa, frisou que a coesão, a inclusão, a multiplicidade de ideias e a visão inovadora devem ser as divisas da equipa de trabalho do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, tendo em conta o novo paradigma nacional. A cultura e o turismo, adiantou a governante, são sectores que têm condições para proporcionar a geração de empregos e recursos para alavancar a economia angolana. Segundo Carolina Cerqueira, deve haver uma conjugação de esforços e articulação de ideias para se proporcionar o desenvolvimento sustentável das artes, do turismo, tendo, sempre, em conta a protecção e preservação do meio ambiente.

Turismo Interno

Potenciar o turismo interno, para se pensar no mercado internacional, é, segundo a ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, uma das divisas para o seu mandato, sem descurar, no entanto, os recursos humanos e a preservação e promoção da identidade cultural angolana. Adjany Costa apontou como primeiro desafio a integração dos três sectores que antes constituíam departamentos ministeriais autónomos. A ministra adiantou que o espírito inovador, a protecção do ecossistema e a integração da vertente cultural são valores que deverão fazer parte, doravante, do léxico do ministério. Para Adjany Costa, o desenvolvimento em simultâneo e equilibrado dos três sectores passa, necessariamente, pela criação de mecanismos que contribuam para a criação de uma indústria cultural e turística robusta.