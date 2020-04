ONU garante 16 milhões de dólares para combater covid-19

A informação foi prestada pelo coordenador residente da ONU em Angola, Paolo Balladelli, à saída de uma audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço.

Explicou que a pandemia forçou a reprogramação dos recursos do plano de cooperação com Angola, passando 12, 5 milhões de dólares para apoiar a resposta nacional contra o covid 19 e 3,5 milhões para a segurança alimentar das populações nas províncias do Namibe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango.

Disse que os recursos já estão disponíveis e servirão para garantir assistência técnica, mediante a transferência de conhecimentos e a criação de capacidades internas, considerando essencial a melhoria dos mecanismos de coordenação com os parceiros.

Paolo Balladelli considerou o estado de emergência uma medida bem pensada e atempada, fundamentalmente, pelo facto de o distanciamento físico ser a arma mais importante para evita o alastramento do vírus.

Sublinhou que o isolamento pode provocar dificuldade económicas e sociais, pelo que defende as transferências financeiras e a aceleração da produção de alimentos, como trigo, mandioca, milho, ovos e galinha para garantir a segurança alimentar da população e o acesso a água.

Disse ter discutido com o Presidente João Lourenço da possibilidade de produção interna de máscaras para diminuir a probabilidade de reduzir a infecção, mesmo com meio disponíveis como os de pano e feitos em casa.

Falou também da necessidade de maior protecção aos profissionais de saúde, bem como das mulheres e crianças.

Aconselhou o uso de hospitais apenas para doentes que tenham realmente dificuldades respiratórias, sob pena de serem infectados ou reinfectados.

O alto funcionário da ONU defendeu a aceleração do uso massivo de testes e isolar os confirmados, fazer o acompanhamento de pessoas que tiveram contacto do indivíduos expostos.

Apesar de não haver estudos sobre o comportamento do vírus em África, espera que as condições como a temperatura, mitigue o impacto da pandemia no continente.

Paolo Balladelli exortou o reforço das medidas de prevenção por receios de período grave em finais de Abril e em Maio.

Exortou para o combate a discriminação de refugiados.

Angola tem registados 19 casos de covid-19, com quatro recuperados e dois mortos.

Angop