Angola: Última infecção por Covid-19 registada há uma semana, há 2 milhões de infectados no mundo

A evolução da pandemia do novo Coronavírus em Angola tem estado inalterada há uma semana, com 19 diagnósticos, uma vez que nos testes realizados nos últimos sete dias a casos suspeitos não houve resultados positivos. Há agora 12 pacientes com sintomas activos a serem acompanhados na capital do país