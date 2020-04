BP do MPLA reitera materialização das políticas sobre juventude

O Bureau Político do MPLA reiterou, nesta Terça-feira, a materialização das políticas sobre a juventude, sobretudo a nível do emprego, saúde, formação técnicoprofissional e acesso à habitação. Este órgão político manifestou a intenção numa declaração por ocasião do Dia da Juventude Angolana que ontem se assinalou, apesar do reajuste nas políticas económicas e sociais do Programa de Governo, forçadas pela pandemia de Covid-19 O documento refere que o desejo é continuar a garantir a participação activa e organizada dos jovens no processo de desenvolvimento político, económico, social e cultural, rumo à construção de um futuro melhor para Angola e para os angolanos. Por isso, o MPLA regozija- se com a aposta do Presidente da República, João Lourenço, nos jovens para os desafios da Governação e do Desenvolvimento do país, apelando a esta franja da população a cultivar o espírito de amor à Pátria e de respeito pelos valores e tradições do povo. Exorta os jovens a cumprirem as orientações dimanadas pelo estado de emergência e a associarem- se à campanha nacional de apoio e de solidariedade para acudir as populações vulneráveis à pandemia Covid-19. No plano continental, o MPLA advoga que os estados africanos implementem medidas urgentes no sentido de desencorajar a massiva emigração de jovens, melhorando, internamente, as condições de vida e de segurança para que a juventude acredite nas potencialidades do continente na satisfação das suas expectativas.