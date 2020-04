Campanha de sensibilização sobre a Covid-19 chega às zonas rurais

O Ministério da Agricultura e Pescas promove, desde Segunda-feira, uma campanha de sensibilização para a população rural sobre o novo Coronavírus, uma iniciativa que irá decorrer em todo o país. De acordo com um comunicado a que OPAÍS teve acesso, com esta campanha, o Ministério da Agricultura e Pescas junta- se aos esforços do Ministério da Saúde no combate e prevenção contra o Covid-19. “A campanha vai ser implementada pelos técnicos dos serviços de extensão rural do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), e pretende chegar a todas as famílias rurais, principalmente, das áreas mais remotas do país”, lê-se no documento. Para o efeito, conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). A campanha será difundida em diversas línguas locais, nomeadamente Kimbundu, Umbundu, Kikongo e Chokwe. Diz ainda que com esta iniciativa, os técnicos dos serviços de extensão agrária do IDA assumem um importante papel humanitário, zelando pela vidas e saúde de mulheres e homens que trabalham na agricultura familiar e que garantem a produção de alimentos e segurança alimentar das famílias angolanas. “A campanha pretende sensibilizar os agricultores sobre como se proteger do Covid-19, bem como informá-los sobre os sintomas da doença e como se transmite o novo Coronavírus de uma pessoa para outra”.