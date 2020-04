Carta do leitor:Boas medidas, mas duvido

Caro director, dr O Governo criou dias específi cos para a venda ambulante e para os mercados. Eu apoio a medida, porque assim se pode aproveitar a formalizar a actividade ambulante. Mas, para isso, o Governo terá também de organizar os mercados, de ser sério e acabar com o roubo que se faz aos pobres vendedores. Podemos começar a ter feiras em cada dia para cada tipo de produtos. Podemos levar uma vida normal, organizada e saudável. Também pode-se aproveitar para criar condições para que as pessoas comecem a voltar para os campos, para produzir. O grande problema é que não acredito que os nossos governantes consigam, estão muito viciados na preguiça, na exploração do povo e também nos negócios. A forma como se faz política em Angola não permite sonhar com um país diferente, ainda temos muitos aproveitadores no poder. Mas as medidas são boas, podem aguentar uns meses, mas duvido que fi quem. Daqui a pouco voltam as maratonas. David Fernandes Luanda