China aprova testes clínicos de três vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou, nesta Terça-feira, que a China aprovou os testes clínicos de três vacinas candidatas contra a Covid-19. Uma vacina baseada em vectores de adenovírus, desenvolvida por uma equipa de pesquisa liderada por Chen Wei, pesquisadora do Instituto de Medicina Militar, subordinado à Academia de Ciências Militares, foi a primeira a ser aprovada para o teste clínico. A primeira fase do teste clínico acabou no fim de Março e a segunda começou em 12 de Abril. Trata-se da primeira vacina contra a Covid-19 no mundo que entrou na segunda etapa de testes clínicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Medicina tradicional chinesa mostra-se eficaz na reabilitação de pacientes recuperados da Covid- 19, diz funcionário A medicina tradicional chinesa (MTC) já se mostrou eficaz no tratamento de pacientes convalescentes de Covid-19 na sua reabilitação, disse um funcionário de saúde na Terça-feira. Um grande número de pacientes de Covid-19 que se tornaram negativos em testes de Covid-19 ainda necessitam de intervenções médicas contínuas e reabilitação psicológica para terem uma recuperação completa, apontou Li Yu, da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa, numa conferência de imprensa.

Equipas de especialistas foram encarregadas de orientar os tratamentos de reabilitação com base na MTC, e a combinação da MTC e de medicamentos ocidentais em todo o país, disse Li, acrescentando que Wuhan desempenha um papel pioneiro no estabelecimento de clínicas e centros de reabilitação mediante reunião das forças entre diferentes disciplinas. As autoridades de saúde chinesas também emitiram uma directriz sobre o uso da MTC em indivíduos convalescentes em Fevereiro, incluindo prescrições da MTC, orientação dietética, moxibustão, cupping, acupuntura e terapias musicais, além de exercícios tradicionais como o tai chi.