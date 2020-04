Morreu pai da família mais numerosa de Angola

Francisco Sabalo Pedro “Tchikuteny”, considerado o patriarca da família mais numerosa de Angola e do mundo (mais de 150 filhos), morreu hoje, aos 72 anos, na ilha do Mungongo, municipio de Moçâmedes (Namibe), vítima de doença prolongada.

A Angop apurou junto dos familiares, que o ancião de 72 anos de idade padecia de cancro da próstata, doença que o obrigou a deslocar-se, em 2018, à capital do país em tratamento médico, mas sem sucesso, acabando por falecer na sua própria residência, onde recebia cuidados paliativos.

Francisco Tchikuteny, como era conhecido, tinha uma família composta por 580 pessoas, sendo 42 esposas, 152 filhos, netos e bisnetos.

Segundo Sabalo Pedro, irmão da vítima, o ancião enquanto em vida sempre procurou manter a unidade e solidariedade entre a família, sobretudo das esposas e filhos.

“Aqui sempre existia uma regra de estarmos todos unidos e com direitos iguais. As mulheres eram orientadas pela esposa mais velha, de nome Eva, que ajuda as outras, sobretudo, as gestantes na hora do parto”, afirmou.

Os filhos lamentam a perda do pai, pois esperam que dias difíceis poderão tornar a família desamparada, sendo que “Tchikuteny” era o único que conduzia a vida social de cada um, sobretudo na vertente ensino e aprendizagem.

“O nosso pai é que fazia tudo para nós estudarmos e, com a sua morte, não sabemos o que será de nós, pois as entidades do governo só conheciam a ele, agora tudo se tornará difícil para a nossa família”, lamentam os filhos.

O psicólogo José Pedro, em declarações à Angop, afirma que a morte deste ancião poderá provocar uma desestruturação familiar, pois estes os tinham como sendo um líder que resolvia todos os seus problemas.

Apelou as autoridades para acompanharem de perto esta família, dando o apoio necessário, sobretudo para os mais pequenos em idade escolar, para que possam ser formados e, futuramente, encontrarem emprego e auto-sustentarem-se.

“É preciso que os costumes desta família sejam preservados, pois notamos que no seio deles existem homens e mulheres com vontade e esperança de um dia singrarem na vida, agora cabe às autoridades dar este apoio, essencialmente na formação do homem para não se sentirem perdidos e caminharem pelo mundo da delinquência”, disse o psicólogo.

Esta família dedica-se à prática da agricultura familiar e da pecuária.