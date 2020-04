O editorial:Dia da juventude

Assinalou-se ontem o dia da Juventude Angolana, uma data instituída, apesar das divergências partidárias, de uma juventude angolana, sobretudo a partidária, de todos os partidos, mais focada na política e no alinhamento do que na irreverência e na exploração de sonhos para fazer o país andar. Isto mesmo se nota nestes dias de pandemia, com um quase desaparecimento da iniciativa jovem, ainda que no alargamento do debate, do questionamento sobre o presente e sobre o futuro do país, para além dos mesmos grupos de sempre e de supostos gurus já eles próprios envelhecidos de alma corroída e de mente condicionada. Ainda se espera pelo dia em que a juventude angolana volte a acordar, pelo futuro, inovando, questionando, debatendo, fazendo.