Presidente do Zimbabwe ameaça 20 anos de prisão por falsa declaração de bloqueio

O presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ameaçou, na Terça-feira, 20 anos de prisão ao autor de uma declaração que pretendia ter a sua assinatura, dizendo que o bloqueio para conter o surto de coronavírus havia sido estendido. Mnangagwa, que falava a partir da sua fazenda, depois de visitar a cidade de Gweru no centro do Zimbabwe, disse à emissora estatal ZBC que o comunicado, que circulava nas redes sociais na semana passada e foi imediatamente negado pelo governo, era falso. “Isso é absolutamente absurdo, eu nunca fiz essa afirmação”, disse Mnangagwa. “Se pegarmos essa pessoa, ela deve passar pelo menos no nível 14, que é 20 anos de prisão. Acho que precisamos demonstrar que não queremos que notícias falsas circulem.

“ O país da África Austral publicou, no mês passado, regulamentos de bloqueio, que incluíam penas de prisão de até 20 anos para pessoas que espalham falsidades em relação ao surto. O porta-voz da Polícia nacional Paul Nyathi disse que mais de 5 mil pessoas foram presas por se aventurarem fora das suas casas sem permissão. Mnangagwa disse que o seu gabinete se reunirá nesta semana para decidir se deve terminar, ajustar ou estender o bloqueio de 21 dias. As autoridades disseram que três pessoas morreram e 17 foram infectadas no país de 15 milhões de pessoas. Pouco mais de 600 pessoas foram testadas na noite de Segunda- feira. Na semana passada, o Zimbabwe enviou o exército para ajudar a Polícia a impor as restrições.

O grupo de Advogados de Direitos Humanos do Zimbabwe (ZLHR) disse que isso resultou num aumento nos casos de moradores serem espancados pelas forças de segurança por desafiarem o bloqueio. O porta-voz da Polícia Nyathi disse que a Polícia não recebeu nenhuma queixa oficial de abuso por parte dos moradores. O ZLHR entrou em contacto com o Supremo Tribunal em nome de dois zimbabweanos que disseram ter sido abusados pelas forças de segurança. “Este aplicativo busca uma ordem para proteger os residentes das acções pesadas da Polícia e dos soldados que estão a invadir as casas/pátios e agredindo as pessoas que os mandam ficar em ambientes fechados”, disse a ZLHR em comunicado. As forças de segurança do Zimbabwe têm um histórico de usar tácticas pesadas ao aplicar a lei e contra oponentes do governo. Num editorial divulgado na Segunda- feira, o jornal estatal Herald criticou a Polícia por assediar jornalistas que trabalhavam durante o bloqueio, incluindo forçar alguns a excluir fotos e vídeos que capturaram abusos das forças de segurança. Nyathi disse que não estava ao corrente dos incidentes.