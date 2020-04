Benguela ganha frota de comboios Suburbanos

A província de Benguela conta desde ontem, dia 15, com uma frota de três novos comboios que vão circular no trajecto Benguela /Lobito e vice-versa

Por:Patrícia de Oliveira

As novas carruagens vão servir exclusivamente para o transporte da população e faz parte de um pacote de 10 unidades Múltiplas Diesel “MDU´S” adquiridas pelo Governo angolano que estão a ser distribuídas às empresas ferroviárias do nosso país. Os veículos entregues pelo Ministério dos Transporte à província das Acácia Rubras consta do programa no âmbito da dinamização do serviço ferroviário suburbano. No que diz respeito às características dos novos comboios, garantem maior segurança, rapidez, aumento da capacidade de transporte, fiabilidade e previsibilidade, redução do tráfego rodoviário da cidade, redução dos custos operacionais, e redução do impacto ambiental. Quanto à capacidade de transporte de passageiros, os comboios suburbanos vão transportar 696 passageiros por dia a uma velocidade de 80 Km/h.

O director do Instituto Nacional dos Caminho de Ferro de Angola, Ottoniel Manuel, garantiu que, com a entrada em circulação dos comboios suburbanos, a previsão é de transportar perto de 900 mil passageiros por mês. Os novos comboios permitirão transportar 900 mil passageiros contra os 300 das antigas frotas, explanou , Para Ottoniel Manuel, a chegada da nova frota ao município do Lobito vai permitir maior mobilidade entre os munícipes , ressaltando que vai dar resposta às necessidades da população em termos de deslocação de um ponto para o outro. Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração do CFB, Luís Lopes Teixeira, referiu que a empresa têm quadros suficientes para operacionalizar as novas carruagens. “A nova frota vai permitir aumentar a frequências no troço Lobito- Benguela de oito para dezasseis frequências por dia”,explicou . Além da províncias de Benguela, Luanda e Namibe também beneficiarão dos comboios suburbanos que permitirão mais e melhor circulação no país.