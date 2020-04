Gado do Chade chega aos destinatários a Kz 150 mil

Segundo a Direcção Nacional de Pecuária cada cabeça chega aos pecuaristas do Planalto de Camabatela a Kz 150 mil a serem pagos em prestações

Para os empresários do Planalto de Camabatela que, aos quais esta destinado um terço do total de animais com o propósito de fazer o repovoamento, o interessado paga inicialmente 40% do valor e os restantes 60% serão liquidados nos 3 anos seguintes, a razão de 20% ao ano. Para o Sector Familiar, a ser contemplado com um terço do efectivo animal importado, cada beneficiado paga Kz 15.000,00 (Quinze mil kwanzas) por cabeça, privilegiando as famílias incluídas nos Programas de Trabalho do MASFAM e FAS. Para o efeito, as equipas técnicas e dos Governos Provinciais através dos Gabinetes da Agricultura e Órgãos Locais afins, terão de deslocar-se às unidades e às áreas de residência dos potenciais beneficiários, para avaliação dos requisitos de adesão ao Programa de Fomento Pecuário (PFP) e determinação da quantidade de animais a adquirir. Os valores de pagamento deverão ser depositados na Conta Única do Tesouro (CUT), sob o NIF do Instituto dos Serviços de Veterinária (ISV).

De acordo com o Instituto dos Serviços de Veterinária do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca, Angola devia receber quatro mil 500 animais provenientes da República do Chade, através de um programa que prevê, até 2025, tornar o Planalto de Camabatela auto-suficiente na criação de bovinos e produção de carne em grande escala. espera-se que até 2022 cheguem ao Planalto de Camabatela 60 mil animais, para aumentar a oferta de carne de produção nacional. Outro propósito da importação desses animais é substituir, gradualmente, as importações de carne, processo que custa ao Estado cerca de 350 milhões de dólares/ano. Com uma área equivalente a 12 mil campos de futebol, o Planalto de Camabatela reúne condições climáticas propícias para o desenvolvimento agro-pecuário, bovinicultora de corte e a criação de pequenos ruminantes.