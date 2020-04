Lourenço mexe no palácio e nomeia secretários de Estado

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, assinou e fez publicar um decreto legislativo, ontem, que altera a organização e funcionamento dos órgãos que O auxiliam na sua gestão, extinguindo a Secretaria para os Assuntos Regionais e Locais, ajustando a designação e competências de uma outra e criando uma nova Secretaria. Passa agora a existir a Secretaria para os Assuntos Políticos e Parlamentares no lugar da antiga Secretaria para os Assuntos Políticos, Parlamentares e Constitucionais. Entretanto, o Presidente criou também uma nova Secretaria para a Reforma do Estado.

Com estas alterações, Lourenço exonerou Flávio Saraiva de Carvalho Fonseca do cargo de secretário do Presidente da República para os Assuntos Regionais e Locais, que ocupava deste 28 de Setembro de 2017. Ainda ontem, Lourenço nomeou o mesmo Flávio Saraiva de Carvalho Fonseca como seu consultor. Para o cargo de Secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares foi nomeado Fernando Bartolomeu Cativa. Um ouro quadro, Pedro Fiete Correia Raimundo, passa a exercer o para o cargo de secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado. Novos Secretários de Estado Entretanto e em dois outros decretos assinados e mandados publicar, o Presidente da República nomeou Esmeralda Bravo Mendonça da Silva para o cargo de secretária de Estado para as Relações Exteriores e Hélder Jonas Leonardo Chingunde Marcelino, para o cargo de secretário de Estado para o Turismo.