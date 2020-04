Carta do leitorCuidados com as máscaras de pano

Prezado director Estou a ver muita gente na rua com máscaras de pano por causa desta doença nova do Coronavírus. Eu penso que é uma boa ideia, porque as pessoas podem fi car protegidas. Só que, pelo que tenho visto, as pessoas pensam que por usarem máscara já não precisam mais da separação. Andam já muito perto umas das outras. Só que, a meu ver, as mascaras de pano não são muito efi cazes, porque podemos respirar muito bem por elas. Acho que devem ser bem reforçadas. As pessoas devem aprender muito bem como usar e como cuidar das suas máscaras de pano. Se as pessoas não aprenderem, as máscaras de pano podem transformar-se num grande meio de contágio. Portanto, acho que as máscaras de pano não devem ser só negócio, devem ser feitas para garantir segurança das pessoas que vão usar e estas mesmas devem aprender como usar correctamente. Francelina Abreu Luanda