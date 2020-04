Shehu isah Daiyanu Dumus ficou sem dinheiro e diz que só tem alguns punhados de farinha de mandioca para comer

O homem paraplégico de 53 anos geralmente vende cartões de recarga telefónicos. Mas um bloqueio prolongado para combater o novo coronavírus na maior cidade da Nigéria, Lagos, deixou-o preso. O governo do Estado de Lagos enviou um texto após o bloqueio, em 30 de março, dizendo que ele receberia um pacote de alimentos. Mas não chegou comida e, com os escritórios do governo fechados, ele não fazia ideia de quando ou como conseguiria. “Tenho certeza de que, se esse coronavírus não matou pessoas com deficiência, definitivamente essa ordem de permanência em casa matará pessoas”, disse ele à Reuters do lado de fora de um prédio perto do aeroporto onde um amigo o deixou ficar.

Fome e raiva estão em formação em Lagos e noutras grandes cidades africanas com pouca ou nenhuma rede de segurança social para proteger os pobres das conseqüências econômicas da pandemia da Covid-19. O Programa Alimentar Muandial diz que pelo menos 20% dos 1,2 biliões de pessoas de África já estão desnutridos – a maior percentagem do mundo. A combinação de pobreza generalizada, dependência de alimentos importados e picos de preços devido à pandemia pode ser fatal se os governos africanos não agirem rapidamente, diz o documento. Sob novas restrições na Nigéria, Quénia e África do Sul, milhões de pessoas que viviam com salários diários estão a ficar sem comida. Muitos trabalham como comerciantes, trabalhadores ou artesãos no sector informal, que responde por 85% do emprego em todo o continente, e agora devem ficar em casa sem nenhuma economia como reserva.

“UMA ZONA DE GUERRA”

Em Lagos, três em cada sete dos seus 20 milhões de habitantes nem sempre conseguem comida suficiente em circunstâncias normais, de acordo com a Iniciativa do Banco Alimentar de Lagos, uma organização sem fins lucrativos. O bloqueio de 14 dias, prorrogado por mais duas semanas na Segundafeira, colocou milhões em necessidade. Os preços dos alimentos dispararam quando os moradores correram para fazer reservas. O arroz importado aumentou 11% e o preço do garri, um grampo fabricado com mandioca, quase duplicou, disse a consultoria de risco SBM Intelligence, sediada em Lagos. Michael Sunbola, presidente do banco de alimentos, disse que a sua organização estava a receber 50% mais ligações do que o habitual de moradores frenéticos. Algumas caminharam cinco horas para colectar comida. Enquanto a sua equipa descarregava arroz, feijão, óleo e farinha de mandioca este mês em Agboyi Ketu. Ele disse que muitos enfrentariam dificuldades à medida que a paralisação continuasse. “Tememos que algumas pessoas possam morrer de fome”, disse Sunbola.