Ministro do Interior apela respeito aos direitos humanos

ministro do Interior, Eugénio Laborinho, apelou ontem, na Quinta-feira, aos efectivos dos órgãos de defesa e segurança em serviço a respeitarem os direitos humanos, evitando o uso de força e/ ou violência desnecessária. O governante, que falava no final da visita de constatação à província da Lunda-Norte, sublinhou que a actuação dos efectivos, no âmbito do cumprimento do estado de emergência em vigor desde o dia 27 de Março, deve priorizar a pedagogia. “Manter a autoridade não pressupõe violência física, pelo que apelamos a respeitarem os direitos humanos, garantindo, com firmeza, zelo e dedicação a segurança pública”, exortou. Recomendou, por outro lado, o reforço das forças nas zonas de exploração de diamentes para se evitar o garimpo deste recurso.

Apelou, igualmente, à vigilância comunitária, bem como a intensificação das acções de sensibilização as comunidades para que os cidadãos estejam cada vez mais informados sobre as medidas de prevenção. Na Lunda-Norte, o ministro visitou a fronteira de Tchissanda, três centros para quarentena institucional, o hospital David Bernardino e o depósito provincial de medicamentos. A delegação seguiu ontem à tarde para a cidade de Saurino, província da Lunda-Sul, para avaliar as medidas de prevenção adoptadas pelo Governo local. O ministro faz-se acompanhar do secretário de Estado para Gestão Hospitalar, Leonardo Inocêncio, entre outros responsáveis de diversos departamentos ministeriais. Angola regista, até ao momento, 19 casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19), dos quais dois mortos e cinco recuperados.