300 mil africanos podem morrer em consequência da Covid-19

A pandemia da Covid-19 provavelmente matará pelo menos 300 mil africanos e corre o risco de levar 29 milhões à pobreza extrema, disse, na Sexta-feira, a Comissão Económica para a África (UNECA) da ONU, pedindo uma rede de segurança de USD 100 biliões para o continente. Até agora, os 54 países de África relataram menos de 20 mil casos confirmados da doença, apenas uma fracção dos mais de 2 milhões de casos registados globalmente. Mas a Organização Mundial da Saúde alertou, na Quintafeira, que a África poderá assistir a até 10 milhões de casos em três a seis meses. “Para proteger e construir em direcção à nossa prosperidade compartilhada, são necessários pelo menos USD 100 biliões para obter imediatamente uma resposta da rede de saúde e segurança social”, afirmou o relatório da UNECA. A UNECA também está a apoiar um pedido dos ministros das Finanças africanos para um estímulo adicional de USD 100 biliões, o que incluiria uma interrupção em todo o serviço da dívida externa.

A agência modelou quatro cenários com base no nível de medidas preventivas introduzidas pelos governos africanos. Na ausência total de tais intervenções, o estudo calculou que mais de 1,2 bilião de africanos seriam infectados e 3,3 milhões morreriam este ano. A África tem uma população total de cerca de 1,3 bilião. A maior parte da África, no entanto, já determinou medidas de distanciamento social, variando de toque de recolher e directrizes de viagem em alguns países a bloqueios completos noutros. No entanto, mesmo no seu melhor cenário, em que os governos introduzem um intenso distanciamento social, uma vez atingido um limiar de 0,2 mortes por 100 mil pessoas por semana, a África vê 122,8 milhões de infecções, 2,3 milhões de hospitalizações e 300.000 mortes.

O combate à doença será complicado pelo facto de 36% dos africanos não terem acesso às instalações de lavagem das casas, e o continente conta apenas 1,8 leitos hospitalares por 1.000 pessoas. A França, em comparação, possui 5,98 camas por 1.000 pessoas. Os jovens demográficos da África – quase 60% da população tem menos de 25 anos – devem ajudar a evitar a doença. Por outro lado, 56% da população urbana está concentrada em favelas superlotadas e muitas pessoas também são vulneráveis devido ao VIH/AIDS, tuberculose e desnutrição. A África importa 94% dos seus produtos farmacêuticos, disse o relatório, observando que pelo menos 71 países proibiram ou limitaram as exportações de certos suprimentos considerados essenciais para combater a doença.

“No melhor cenário… USD 44 bilhões seriam necessários para testes, equipamentos de proteção individual e para tratar todos aqueles que necessitam de hospitalização”, afirmou. No entanto, esse é o dinheiro que a África não tem, pois a crise também pode encolher a economia do continente em até 2,6%. “Estimamos que entre 5 milhões e 29 milhões de pessoas sejam empurradas abaixo da linha de extrema pobreza de USD 1,90 por dia devido ao impacto da Covid- 19”, afirmou o relatório. Somente a Nigéria perderá entre USD 14 biliões e USD 19,2 biliões em receitas com as exportações de petróleo este ano. E os preços de outras exportações de commodities africanas também caíram. Os bloqueios na Europa e nos Estados Unidos também põem em risco os USD 15 biliões em exportações anuais de têxteis e vestuário da África, bem como o turismo, que representa 8,5% do PIB da África.