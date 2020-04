Casos de Covid-19 na Rússia ultrapassam 30 mil, com aumento diário recorde

A Rússia registou um aumento de 4.070 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, com o número total a atingir os 32.008 nesta Sexta-feira, indicaram dados oficiais

O número total de mortos subiu de 232 para 273, enquanto 2.590 pessoas se recuperaram, incluindo 286 nas últimas 24 horas, informou o centro de resposta ao novo coronavírus da Rússia num comunicado. A República de Altai confirmou o primeiro caso, o que significa que a pandemia se espalhou para todas as 85 regiões da Rússia. Moscovo, a cidade mais atingida em todo o país, confirmou 1.959 casos nas últimas 24 horas, somando 18.105 até agora. Prevê-se que o pico de infecções em Moscovo ocorra nas próximas duas ou três semanas, revelou a vice-prefeita da cidade, Anastasia Rakova, em um vídeo para os trabalhadores médicos. Ela também disse que o número de pessoas que se recuperam do novo coronavírus está a aumentar e espera que a tendência positiva se fortaleça. A Rússia anunciou os dois primeiros casos de Covid-19 em 31 de Janeiro, com os casos aumentando significativamente desde o final de Março. O número total alcançou 10 mil em 9 de Abril e 20 mil em 14 de Abril. Uma equipa médica chinesa trabalha na Rússia desde 11 de Abril para ajudar na luta contra a Covid-19. Todos os russos, excepto aqueles que trabalham para instituições e estabelecimentos essenciais, estão de férias remuneradas de 30 de Março a 30 de Abril, como parte dos esforços do país para conter a disseminação do vírus.