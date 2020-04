Cinco novas infecções por Ébola foram registadas no Leste do Congo desde a semana passada, num novo surto, quando o governo estava prestes a declarar o fim da epidemia mortal, informou a Organização Mundial da Saúde na Sexta-feira

Pequenos surtos ou transmissões pontuais são comuns no final de uma epidemia. Os profissionais de saúde geralmente conseguem impedir que o vírus se espalhe fora de controlo, colocando em quarentena e vacinando contactos de novos casos. Em 9 de Abril, um electricista de 26 anos morreu de febre hemorrágica na cidade oriental de Beni, dois dias antes da República Democrática do Congo planear declarar o fim do surto de Ébola, que já matou mais de 2.200 pessoas desde o seu início, em Agosto de 2018. Os dois casos mais recentes foram uma mulher de 43 anos e um motorista de moto-táxi de 28 anos que trouxeram o electricista para o hospital, segundo Boubacar Diallo, vice-gerente de incidentes da operação de resposta ao Ébola da OMS.

Não está claro se a mulher está ligada aos outros casos numa nova cadeia de transmissão, disse ele, mas os novos casos obrigaram o governo nacional do Congo a arquivar a sua declaração de fim da epidemia. Duas novas vacinas tiveram um grande impacto na contenção do Ébola, mas os ataques de desconfiança e milícias públicos impediram que os profissionais de saúde chegassem a algumas áreas atingidas pelo vírus. Manifestantes bloquearam estradas em Beni com pedras na manhã de Quinta-feira, protestando contra o manuseio, pelas autoridades, do mais recente surto de Ébola e exigindo que todos os resultados dos testes sejam verificados por laboratórios na principal cidade do Leste do Congo, Goma, e na capital Kinshasa, a oeste do país, uma vasta nação da África Central.

As equipas de saúde foram travadas manifestantes, mas finalmente conseguiram retomar o seu trabalho, localizando aqueles que entraram em contacto com os recém- infectados pelo Ébola, disse Diallo. A Polícia disse que prendeu quatro pessoas. No final do ano passado, ataques mortais a centros de saúde em Beni e arredores forçaram grupos de ajuda a suspender as operações e retirar funcionários das últimas fortalezas da epidemia. O Congo, um dos países mais pobres do mundo, onde a maioria das pessoas tem pouco acesso à assistência médica moderna, também regista 287 casos do novo coronavírus e 23 mortes pela pandemia global.