Deputado da CASA-CE considera falsas informações sobre o subsídio ao presidente da Assembleia Nacional

O deputado da Coligação CASA-CE Manuel Fernandes disse, ontem, em declarações a OPAÍS, que as informações sobre o subsídio de renda de casa ao presidente da AN, avaliado em cerca de 17 milhões de kwanzas, não correspondem com a verdade

Por:Neusa Filipe

O deputado da terceira maior força política do país e também membro da Comissão da Economia e Finanças da Assembleia Nacional afirmou que a informação posta a circular e que dá conta de um alegado subsídio de mais de 17 milhões de kwanzas atribuído ao presidente da Assembleia Nacional se trata de um erro informático que não se detectou na altura da discussão e aprovação daquele orçamento. Manuel Fernandes salientou que, tanto o presidente da Assembleia Nacional, como os demais deputados, não recebem subsídio de renda de casa, alegando ser o presidente da Assembleia Nacional o único deputado que vive numa residência protocolar.

Foi com grande espanto que todos nós nos apercebemos desta notícia, mas ela não corresponde com a realidade”, disse. Assegurou que os deputados à Assembleia Nacional, no âmbito das discussões e aprovação dos orçamentos da própria Assembleia, têm sido minuciosos e que não se recordam de se terem deparado com tal informação referente a subsídios supérfluos. Enquanto deputado na Oposição, disse que o seu papel não é só criticar, mas também denunciar aquilo que não corresponde com a verdade.