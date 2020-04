O editorial E nós por cá?

Enquanto o mundo anda preocupado com os estragos do novo Coronavírus e com o estado da economia, a democracia, é um bem importante a salvaguardar. Aliás, será fundamental para que as nações ultrapassem esta fase. Os Estados são chamados a investir em políticas e meios que protejam os cidadãos da Covid- 19, que protejam as economias e empresas e, nos democráticos, que protejam a liberdade, a democracia, o que passa também pela preservação dos direitos de informar, de ser informado e de expressão. Há países que disso têm consciência e começaram já a agir, para a sua própria defesa, enfim. Nesta edição trazemos o caso do Governo português, que vai capitalizar os órgãos de comunicação contratando antecipadamente publicidade em 15 milhões de Euros, excluindo as empresas públicas de comunicação social. Em Angola não há medidas, mas há 20 mil postos de trabalho em risco.