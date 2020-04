Portos de Luanda e do Lobito têm nova gestão

As empresas portuárias de Luanda e do Lobito contam com novos Conselhos de Administração (CA), nomeados, nesta Sexta-feira, pelo Presidente da República, João Lourenço

Conforme um Decreto Presidencial, chegado à ANGOP, o novo CA do Porto de Luanda tem como administradores Executivos Willy Lucti Maio Guimarães, Horácio José de Macedo Feijó, Miguel Marcos Vidal Pipa e Aníbal António Vuma. Já para o CA do Porto do Lobito foram nomeados Celso Rodrigues de Lemos Rosas (presidente), Romão Matoso Pedro de Andrade, administrador executivo, e Janeth Sofia Alberto dos Santos Matana, administradora Executiva. Foram ainda nomeados Joaquim José Cristiano Sobrinho, administrador executivo, e José António de Freitas Neto, administrador não executivo desta empresa. Para o efeito, segundo o Decreto, o Presidente João Lourenço exonerou Agostinho Estêvão Felizardo, do cargo de presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, Diour Ângelo Kassul, do cargo de administrador para a Área Técnica;,Andrea Catita Figueiredo, do cargo de Administradora para a Área Comercial e Domingos Inocêncio de Jesus Camilo da Silva Isata, do cargo de Administrador para a Área Administrativa. Já no Porto de Luanda, foram exonerados Sansão Domingos Pitra, do cargo de administrador para a Área Técnica, José Mário da Silva, do cargo de Administrador para a Área Administrativa, Felisbela Francisco, do cargo de administradora para a Área de Finanças e Manuel Francisco Zangui, do cargo de administrador para a Área Comercial.