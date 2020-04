PR quer maior desempenho e responsabilidade dos novos secretários de Estado

Presidente da República, João Lourenço, conferiu, ontem, posse aos novos secretários de Estado das Relações Exteriores e para o Turismo, respectivamente Esmeralda Bravo Mendonça da Silva e Hélder Leonardo Chingunde Marcelino

Na mesma cerinónia, decorrida no Palácio Presidencial, foram ainda empossados os secretários do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares, Fernando Bartolomeu Cativa, e para a Reforma do Estado, Pedro Fiete Correia Raimundo. Flávio Saraiva de Carvalho Fonseca, antigo secretário do Presidente da República para os Assuntos Regionais e Locais, foi empossado como consultor do Titular do Poder Executivo. O Presidente João Lourenço disse esperar que os novos dirigentes desempenhem com zelo e responsabilidade as missões a si atribuídas e, ao mesmo tempo, prestem o devido apoio político e técnico aos respectivos pelouros. No quadro da organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, foi extinta a secretaria para os Assuntos Regionais e Locais, ajustando-se a designação e competências. Com efeito, foi criada a Secretaria para os Assuntos Políticos e Parlamentares, no lugar da antiga Secretaria para os Assuntos Políticos, Parlamentares e Constitucionais, e a Secretaria para a Reforma do Estado.