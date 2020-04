Carta do leitor:vergonha nos hospitais

Caro director, Escrevo para o jornal OPAÍS para chamar a atenção do Governo sobre aquilo que acontece no Hospital Municipal da Samba, mas que sei que acontece em todos os hospitais do país. Está na hora de acabar com esta pouca vergonha. Falo das muitas pessoas que passam as noites nos passeios ao lado do hospitais. É uma vergonha nacional. Resolver isto não é mandar a Polícia ir lá retirar as pessoas, é resolver os problemas para que as pessoas não tenham que passar por aquele sofrimento. Ficam lá por necessidade. Agora só se fala de Coronavírus, mas os problemas da saúde em Angola não são só isso, continuam a pedir às pessoas que paguem as luvas, etc.. Temos de criar uma liga de cidadãos de vigilância e denúncias destas situações para que se altere o quadro. Até termos um sistemas de saúde e hospitais bons, não nos devemos calar. É nosso direito. Dói muito ver cidadãos a passar por tudo isso no seu próprio país onde os políticos se pagam a si próprios como príncipes.

Josefa Santana Luanda