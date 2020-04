Chefe de gabinete do presidente nigeriano morre de coronavírus

O chefe de gabinete do presidente nigeriano, Abba Kyari, morreu na Sexta-feira após contrair o novo coronavírus, disseram dois portavozes da presidência no Twitter

Kyari, que estava na casa dos 70 anos e tinha problemas de saúde subjacentes, incluindo diabetes, foi o principal assessor oficial do presidente Muhammadu Buhari, de 77 anos, e um dos homens mais poderosos do país. "A Presidência lamenta anunciar o passamento do Chefe de Gabinete ao Presidente, Mallam Abba Kyari", disse o porta-voz da presidência Garba Shehu num tweet, usando um título honorífico para Kyari. "O falecido havia testado positivo para o devastador Covid- 19 e vinha recebendo tratamento.

Mas ele morreu na Sexta-feira, 17 de Abril de 2020 ”, disse ele num segundo post no Twitter. O porta-voz Femi Adesina também confirmou a morte. A Kyari foi a morte de maior destaque devido à doença no país da África Ocidental, que tem 493 casos confirmados e 17 mortes, de acordo com o Centro de Controlo de Doenças da Nigéria. Kyari actuou como o porteiro de Buhari. Ele viajou para a Alemanha no início de Março com uma delegação de outras autoridades nigerianas para reuniões com a Siemens AG. Ele participou em reuniões com altos funcionários do governo ao retornar à Nigéria. A Reuters informou em 24 de Março que Kyari havia contraído a doença altamente infecciosa. O próprio Buhari tem doenças médicas não reveladas e passou cinco meses em Londres para tratamentos em 2017