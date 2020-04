Covid-19: TAAg realiza voo humanitário Cuba/Angola

Com vista a facilitar o regresso de angolanos a residirem em Cuba, a transportadora aérea nacional (TAAg) efectua, neste Domingo, 19, um “voo Humanitário” entre Havana e a capital angolana

Trata-se de uma viagem excepcional, no quadro da prorrogação do Estado de Emergência, que viabilizará o regresso de concidadãos, sobretudo estudantes, retidos por força do Decreto Presidencial que determinou o encerramento de todas as fronteiras do país.Assim, deverão regressar 283 angolanos desse país latino-americano, depois de em Março terem sido “resgatados” outros da África do Sul e de Portugal, como atenuantes/ excepções à medida, que vigorará até ao dia 25 deste mês de Abril. Sobre o assunto, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, avançou que os cidadãos em causa, que estão em Cuba por diversas razões, deverão ser submetidos a quarentena institucional. Entretanto, essa prorrogação do Estado de Emergência entrou em vigor no dia 11 deste mês, como prolongamento da decisão semelhante anterior do Presidente da República, João Lourenço, com vista a inibir a importação do novo Coronavírus (Covid-19) a Angola. O país conta até ao momento com 24 casos positivos confirmados, dente os quais 2 óbitos, 6 recuperados (dois com alta hospitalar) e 16 doentes activos, que se encontram em acompanhamento em unidades de referência em Angola.