vírus: Trump pede rebelião contra contenção, quando há 150 mil mortos em todo o mundo

“Liberte Minnesota!, “Liberte Michigan!”, “Liberte Virgínia!”, Ele twittou enquanto militantes, às vezes armados, se preparavam para desafiar, no Sábado, as autoridades desses estados democráticos, reunindo- se na rua. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu uma rebelião contra as regras de contenção, causando consternação, pois o seu país se tornou o foco principal da pandemia de coronavírus, com quase um quarto das 150 mil mortes no mundo. Enquanto mais da metade da humanidade permanece em casa para limitar a disseminação da Covid-19, que continua a sua corrida mortal em todo o mundo, Donald Trump pediu, abertamente, que desafiem as regras de contenção.

“Liberte Minnesota!”, “Liberte Michigan!”, “Liberte Virgínia!”, Ele twittou enquanto militantes, às vezes armados, se preparavam para desafiar, no Sábado, as autoridades desses estados democráticos, reunindo-se na rua. “E salve a sua formidável segunda emenda. Está sitiada!”, acrescentou o bilionário borbulhante, referindo-se ao direito dos americanos de portar armas. Trump também renovou os seus ataques à China, que ele acusa de “encobrir” a gravidade da pandemia. O presidente francês Emmanuel Macron e o ministro das Relações Exteriores britânico Dominic Raab também questionaram a transparência de Pequim. Moscovo e Paris levantaram a possibilidade de uma cúpula em vídeo-conferência dos líderes dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, paralisada pela disputa sino- americana.

Medos de “violência”

Com quase 3 mil mortes por dia e mais de 34.600 no total, os Estados Unidos se tornaram o país mais atingido pela pandemia que eclodiu em Wuhan, na China, no final de 2019. Embora a marca global de 150.000 mortos tenha sido ultrapassada, os líderes mundiais enfrentam um duplo desafio económico e de saúde: uma recessão sem precedentes desde 1929, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI).Mais atingidos na ausência de protecção social, milhões de americanos são obrigados a recorrer a bancos de alimentos, cujos funcionários ficam sobrecarregados diante da demanda explosiva. “Os nossos funcionários estão exaustos”, diz Dan Flowers, gerente de um banco de alimentos de Ohio. “Eles trabalham tão duro. Gostaríamos de ver o fim.” Nesse contexto, o governador democrata do Estado de Washington, Jay Inslee, ficou indignado com os tweets presidenciais, porque disseram ter incentivado “actos perigosos e ilegais”. “Isso coloca milhões de pessoas em risco de pegar a Covid-19. Seus desentendimentos desequilibrados e seus apelos a estados” livres “também podem levar à violência”, ele twittou.

Com mais de 190 países e territórios afectados, a pandemia espalhou- se pelo planeta.

O número de mil mortos oficiais foi ultrapassado em África, três quartos dos quais na Argélia, Egito, Marrocos e África do Sul. No entanto, ainda faltam USD 44 biliões para financiar a luta imediata contra a crise económica e de saúde em África, estimaram o Banco Mundial e o FMI.

“Mais isolado na Terra”

No Brasil, a situação da saúde parece ser particularmente preocupante nas favelas. “Existem grandes riscos de o vírus se espalhar na favela, cerca de 40 a 50% dos testes que fazemos aqui são positivos”, disse Tiago Vieira Koch, director clínico que trabalha na Rocinha, no Rio, a maior favela do Brasil. É um planeta em confinamento total que dois astronautas americanos um cosmonauta russo encontraram na Sexta-feira, os primeiros a deixar a Estação Espacial Internacional (ISS) desde que a OMS declarou a pandemia em Março. “Acho que vou me sentir mais isolado na Terra do que aqui”, disse uma das astronautas, Jessica Meir, antes de deixar a ISS. Uma semana depois dos católicos e protestantes, o mundo ortodoxo experimenta um fim de semana de Páscoa confinado, sendo os fiéis romenos, por exemplo, chamados para celebrá-lo da varanda. Na Rússia, ainda na fase preliminar da pandemia, com apenas 32.000 casos identificados, o Patriarcado de Moscovo recomendou celebrar a Páscoa em casa, sem ir à igreja. Mas muitos locais de culto permanecerão abertos. Na Malásia, um morador teve a ideia de realizar rondas nocturnas, disfarçadas de fantasma, para incentivar os concidadãos a permanecer confinados. “Eu estava assistindo as notícias e vendo que cada vez mais pessoas estavam morrendo, decidi assustar os moradores”, disse Muhammad Urabil à AFP.

As pedras em Mondovision

Na Europa, alguns países iniciaram o caminho da desconfiança cautelosa, como a Áustria, onde empresas não essenciais foram reabertas, ou a Dinamarca, onde a escola foi parcialmente retomada. Berlim, por sua vez, julgou a pandemia agora “sob controlo” na Alemanha, que parece ser o maior estado europeu a ter administrado melhor a crise (menos de 4.000 mortos), graças em particular ao grande uso de testes. O país planeia reabrir as suas lojas em breve, e a partir de 4 de Maio, escolas e escolas secundárias. A partir de Agosto, fabricará cerca de 50 milhões de máscaras por semana, segundo as autoridades. Mas para a OMS, a pandemia está longe de ser interrompida, com “números constantes ou crescentes” no leste do continente europeu e no Reino Unido, onde o governo decidiu na Quinta-feira estender o confinamento “por pelo menos três semanas “. Depois dos Estados Unidos, Itália (22.745 mortos), Espanha (19.478), França (18.681) e Reino Unido (14.576) são os países mais atingidos. Como sinal de “unidade global na luta contra a Covid-19”, um monte de estrelas do mundo, dos Rolling Stones a Celine Dion via Taylor Swift e Billie Eilish, dariam um concerto virtual no Sábado, transmitido ao redor do mundo.