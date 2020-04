Confinamento prolongado, saúde mental para assistir

As consequências psicológicas do confinamento, que vários países afectados pela pandemia de coronavírus estenderam nesta semana, preocupam os profissionais de saúde mental, que pedem uma consideração real sobre o assunto. “Espera-se uma extensão da contenção, mas as notícias vão decepcionar profundamente muitos”, disse Linda Bauld, professora de saúde pública da Universidade de Edimburgo, depois que a extensão do bloqueio de três semanas foi anunciada na Quinta-feira, na Grã-Bretanha.

“As consequências indirectas estão a acumular-se”, continuou ela, observando que “estudos recentes mostram um aumento preocupante na ansiedade e na depressão” na população em geral. A observação se repete em todos os países sujeitos a essa medida drástica, esquecida por décadas nas nossas sociedades modernas.

Na França, um consórcio de unidades de pesquisa, incluindo a Escola de Estudos Avançados em Saúde Pública, lançou o CoConel (coronavírus e confinamento), um “estudo longitudinal” (ao longo do tempo) de um painel de mil pessoas, produzido por Ifop.

No final da segunda vaga, lançada em 8 de Abril, antes do anúncio da prorrogação de um mês do confinamento em vigor desde 17 de Março, na França, “37% dos pesquisados mostram sinais de sofrimento psicológico”, sem variação notável com a primeira vaga publicada em Março. “A comparação com os dados mais recentes colectados na população geral, em 2017, sugere uma deterioração da saúde mental durante o confinamento.

Se essa situação continuar por várias semanas, isso poderá favorecer a ocorrência de patologias psiquiátricas graves e uma recuperação na demanda por cuidados no levantamento da contenção, que deve ser preparada “, alertam os pesquisadores.

Seriamente afectado

A mesma preocupação nos Estados Unidos, onde “mais de um terço dos americanos (36%) afirma que o coronavírus afecta seriamente a sua saúde mental”, apontou a associação psiquiátrica americana (APA) numa carta dirigida aos líderes do Congresso em 13 de Abril .Alertando sobre o risco de ver “ainda mais americanos a precisar de assistência psiquiátrica”, a APA pediu investimentos para necessidades imediatas “e para o período de recuperação”, particularmente em tele-consultas e acesso a atendimento.

“Call to action”, também na GrãBretanha, foi assinado Quinta-feira por 24 profissionais da revista Lancet Psychiatry, na manhã do anúncio da extensão do confinamento no país. Em particular, eles pedem uma vigilância reforçada das consequências psiquiátricas da epidemia, contando também com pesquisas de opinião que revelam um medo mais forte dos impactos psico-sociais da epidemia do que de adoecer. “Maior isolamento social, solidão, preocupações com a saúde, estresse e queda económica: existem condições para prejudicar o bem-estar e a saúde mental”, resumiu um dos signatários, Rory O’Connor, da Universidade de Glasgow, numa chamada em conferência.

“O problema é importante demais para ser ignorado, tanto em termos humanos quanto no impacto social mais amplo”. De facto, os profissionais “já estão a começar a ter impacto nos pacientes já seguidos ou novos”, disse a professora Antoine Pelissolo, chefe do departamento de psiquiatria do CHU HenriMondor, na região de Paris. “E teremos outras complicações, além das consequências psico-sociais da crise que se seguirá, criando necessariamente angústia”.

Alucinações

E é, portanto, o acesso à ajuda profissional que será um dos desafios de emergir da crise. Com os freios já identificados, começando pela imagem de transtornos mentais em público, rapidamente voltou “aos loucos”. “A destigmatização é crucial”, disse Anne Giersch, directora da unidade de neuro-psicologia cognitiva do Inserm na Universidade de Estrasburgo. “Por exemplo, existe um vínculo entre isolamento e alucinações, mas você ainda precisa fazer essas pergunta-tabu. Quando você tem certos sintomas, parece normal procurar um infarto, por que não na psiquiatria?”.

Ainda é precisa ter acesso fácil aos cuidados, a segunda armadilha. Em 23 de Março, o Sindicato dos Psiquiatras Franceses (SPF) solicitou “que os meios necessários sejam implantados (para) garantir a prevenção e a continuidade do atendimento”.

A crise pode, portanto, ser “uma oportunidade de tentar ver como podemos recomeçar de maneira diferente, sem ter que esperar meses por uma nomeação”, disse o seu presidente Maurice Bensoussan. O SPF já está a tentar “estabelecer um vínculo mais próximo com a medicina da cidade, desenvolver práticas colaborativas” para estar “disponível para responder a novos pedidos” e “preparar-se para o pós-Covid”. Com o objectivo em mente, o professor Pelissolo resume: “Espalhe a mensagem de que isso pode afectar a todos e de que é normal. Mas há coisas que podemos fazer”.