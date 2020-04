Empresa de bebidas altera produção e produz álcool e álcool em gel PuB

O director de Marketing da empresa UNIQUE BEVERAGES, Dário Santos , salientou que a unidade fabril optou por produzir álcool e álcool em gel para atender a escassez do produto nas últimas semanas e evitar a propagação do vírus no país . “Decidimos produzir álcool e álcool em gel com o objetivo de apoiar o Ministério da Saúde e as pessoas mais necessitadas que não têm como obter um dos produtos mais procurados”, explicou.

Questionado sobre o volume de produção previsto para a distribuição, Dário Santos, referiu que a empresa não tem um número definido, pelo facto de a área de actuação ser o fabrico de bebidas alcoólicas, ressaltando que a caixa de cartão e os frascos são adquiridos a outras empresas. O responsável admitiu que a empresa possui uma capacidade limitada, porque não é um produto que faz parte do nosso dia a dia e que utilizamos para comercializar “Estamos a comprar produtos a outros fornecedores para fazer a doação. Ao contrário das empresas produtoras, fizemos uma doação de 1200 frascos divididos em álcool em gel e álcool etílico a 90% e 70%, explicou.

“O material vai servir para a desinfecção das mãos dos médicos que estão na linha da frente no combate ao COVID 19, em Angola”, Segundo ele, a empresa pretende continuar a produzir para apoiar a população mais carenciada. Caso consiga reunir toda a matéria-prima necessária para o efeito. “Somos produtores de bebidas alcóolicas, estamos a produzir para fazer doações e da responsabilidade social”, disse . No que diz respeito à aquisição do material para a produção do álcool em gel, o responsável salientou que é difícil nesse período porque não há importação e regista-se alguma escassez ao nível nacional.

Segundo ele, dentro do projecto social a empresa actua em diferentes áreas consoante às necessidades que surgem no país . A empresas que faz parte do grupo AngoMart não prende fazer doações somente em Luanda, mas também noutras províncias No que toca à produção de bebidas alcoólicas, a empresa mantém-na de forma reduzida, tendo em conta que as atenções estão viradas para travar a pandemia do coronavírus. Dário Santos referiu que neste momento, a equipa de vendas não está no activo porque a empresas encontra-se focada em apoiar o Executivo angolano .

“Queremos distribuir bidão de água aos municípios, de modo a fazerem a lavagem das mãos”, ressaltou. Dário Santos adiantou que a empresa pretende continuar a apoiar o governo com as medidas de prevenção ao Covid-19, além da produção do álcool e álcool em gel também está a fazer distribuição de cestas básicas.