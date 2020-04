Johnny Depp estreia-se no Instagram para partilhar com o mundo estes tempos difíceis

“Agora é o tempo de abrir um diálogo, devido à ameaça deste inimigo invisível que já causou tanta tragédia e danos na vida das pessoas”, explica num vídeo de oito minutos, com luz escura e trémula. A voz é pausada, dirige-se a todos aqueles “que possam estar aí fora” e faz-se ouvir agora por todos aqueles que estão em isolamento, com as vidas ameaçadas não só pela doença, mas pelo desemprego e a pobreza que a luta contra a pandemia está a causar.

O protagonista de Pirata das Caraíbas, Charlie e a Fábrica de Chocolate, e tantos outros filmes de Hollywood explica que a sua estreia nas redes sociais se prende com a necessidade de “nos ajudarmos uns aos outros nestes tempos escuros, por nós, pela comunidade, pelo mundo, pelo futuro”. Depois de anunciar a sua presença no Instagram, a partir de agora, para partilhar com os seus seguidores estes tempos de isolamento, Johnny Depp oferece-lhes uma versão sua e do seu amigo e guitarrista Jeff Beck de Isolation, música de John Lennon, gravada em 1970, para o seu primeiro álbum a solo depois dos Beatles.

A ideia é que a canção de Lennon, cujas “poéticas palavras” são para Depp “proféticas”, seja uma mensagem de esperança e ajude as pessoas a ultrapassar estes tempos difíceis. A conta criada há quatro dias por Johnny Depp já vai nos 2,9 milhões de seguidores e a canção já foi ouvida por mais de 1,5 milhões de pessoas.

Antes de se despedir com um “vemo-nos por aí, fiquem bem”, o actor lembrou o que dizia aos filhos quando estes se queixavam, aborrecidos, de que não tinham nada que fazer: “Não estão autorizados a estar aborrecidos. Leiam, aprendam, inventem, toquem um instrumento, fabriquem um instrumento, façam uma música”.

É isso que pede a todos que façam: não desistir, deixar que este tempo de isolamento seja uma lição. “Temos a responsabilidade de enfrentar estes tempos com novas estratégias. Criar alguma coisa hoje que seja útil amanhã, para nós e para os outros. Fazer qualquer coisa que acreditemos que possa iluminar o dia de outras pessoas”. Foi isso o que ele fez. E parece ter dado resultado

