Pyongyang desmente washington e nega que Kim Jong-un tenha enviado carta a Trump

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse, neste Domingo (19), que o líder do país, Kim Jong-un, não enviou cartas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como declarado recentemente por Washington. No Sábado (18), Trump disse na Casa Branca, durante uma conferência de imprensa da Força-Tarefa de combate ao novo coronavírus, que “recebeu uma nota agradável dele” do mandatário norte-coreano.

Além disso, o presidente norteamericano também afirmou durante a ocasião que o seu relacionamento com Kim Jong-un estava “bom”. “Não se sabe ao certo se o presidente dos EUA referiu-se a cartas que foram enviadas e recebidas anteriormente, mas recentemente a nossa alta liderança não enviou nenhuma carta ao presidente dos EUA”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, conforme publicou a agência estatal norte-coreana KCNA. Em Março, Trump enviou uma carta ao líder norte-coreano, expressando o desejo de cooperar com Pyongyang na área de medidas de controlo de epidemias, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.