Trump ameaça China com ‘consequências’ devido à Covid-19

Em declaração durante uma conferência de imprensa realizada anteontem (18) na Casa Branca, Trump disse que “Isso [a pandemia] poderia ter sido parado na China antes de ter começado, mas não foi, e o mundo inteiro está a sofrer por causa disso agora.” Além de criticar os esforços chineses, Trump anunciou a possibilidade de a China sofrer “consequências” devido à pandemia caso ela tenha cometido erros conscientemente. “Se isso foi um erro, um erro é um erro.

Mas se eles tiveram responsabilidade conscientemente, sim, eu afirmo que, com toda a certeza, deve haver consequências”, publicou as palavras de Trump a agência Reuters. Contudo, o presidente americano não especificou quais tipos de consequências seriam estas. Também os chineses estariam “confusos” diante da situação e a questão actual seria se o coronavírus “foi um erro que saiu de controlo, ou foi feito deliberadamente”, segundo Trump.

Relações tensas

A fala do presidente se dá em mais um episódio de “troca de farpas” entre os EUA e a China em meio à pandemia. Anteriormente, autoridades chinesas acusaram militares americanos de serem responsáveis pelo coronavírus.

Novo destino ao financiamento da OMS

Após levantar a possibilidade de pôr fim ao financiamento americano da Organização Mundial da Saúde, Trump disse que o envio de USD 500 milhões poderia ter outro destino.

“Nós podemos enviar esse dinheiro para necessidades mais efectivas, caso decidirmos [pelo fim do financiamento da OMS]”, afirmou.

‘Boas relações com Putin’

Perguntado por um jornalista sobre as relações entre os EUA e a Rússia, Trump afirmou que apesar de ter sido “severo” com Putin, referindo-se às sanções impostas à Rússia durante o seu governo, Washington mantém bom relacionamento com o presidente russo. “Eu tenho relações muito boas com Putin. Eu consegui firmar um acordo com a Rússia, Arábia Saudita, OPEC+, e isso vai salvar o Texas, Dakota do Norte, Oklahoma e outros estados”, afirmou na colectiva.

Carta de Kim Jong-un

Embora a Coreia do Norte mantenha testes com mísseis na península coreana, Trump disse que as suas relações com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, são boas. “A Coreia do Norte executou testes com míssil de curto alcance. Mas, apesar disso, eu recentemente recebi dele [Kim Jongun] uma carta maravilhosa. Eu acho que está tudo bem entre nós”, acrescentou.