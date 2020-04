Analista político defende eleições autárquicas depois da Covid-19

O director-geral da Accão para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), Carlos Cambuta, defendeu, ontem, em Luanda, que o Governo deve organizar as eleições autárquicas depois de se declarar como resolvida a Covid-19 no país e no mundo. Carlos Cambuta fez estas declarações a OPAÍS quando regia às declarações de alguns líderes de partidos políticos e da sociedade civil que defendem a realização de eleições autárquicas ainda este ano em Angola, apesar da Covid-19.

O responsável justificou que a prioridade nesta altura deve ser o combate acérrimo da Covid-19, e só depois pensar-se na implementação das autarquias locais. “Enquanto não se encontrar uma vacina e medicamentos adequados para combater esta doença, a sua agenda terá de sofrer alteração”, justificou o também analista político.

Carlos Cambuta disse que a situação desta pandemia coloca todos os actores políticos e cívicos na incerteza, avançando que ainda assim todos querem que se venha a concretizar o mais breve possível. “Se não for ultrapassada esta situação da pandemia este ano, não será possível realizar-se as eleições autárquicas, pelo que todos desejamos que isso passe”, augura o director da ADRA. Para Cambuta, as eleições autárquicas devem ser realizadas num contexto específico, para que se possa tirar lições e procurar melhorar nos próximos pleitos desta natureza.

Apontou que neste momento toda a estratégia do Governo deve dar prioridade ao combate da pandemia, sustentando que por mais que haja vontade política de realizar as eleições autárquicas este ano, isso não será possível, caso este problema prolongar-se por mais tempo. Reforçou ser imperioso que as eleições sejam realizadas sem quaisquer sobressaltos do ponto de vista social, político e económico para que os próximos pleitos eleitorais sejam um exemplo.