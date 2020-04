DJs arrecadam cerca de 5 milhões de Kwanzas em “festa digital”

A primeira edição do projecto solidário “DJ’s Em Casa”, que decorreu na última Sextafeira, 17, nas plataformas digitais do Facebook, YouTube e Instagram da Unique Events, juntou o talento e a mestria de cinco estrelas do djing nacional, nomeadamente Paulo Alves, Kapiro, Nelasta, Verigal e Bruno Tuga.

A actividade, que convidou os angolanos a fazerem doações em prol do programa “Luanda Solidária”, angariou (através de transferências bancárias) um total de 4.635.000 Kwanzas, montante este que será convertido em mais de 700 cestas básicas para apoio dos centros de acolhimento criados no âmbito do mencionado programa, nesta altura em que o mundo luta contra a Covid-19. “Estamos muito felizes pelo balanço positivo, isto é, certamente, resultado do empenho de todos.

Aos que estiveram na cabine, aos que vibraram a partir das suas casas e a todos os que tornaram isto possível, aqui vai o nosso muito obrigado. Vamos traduzir o valor arrecadado em 773 cestas básicas para apoio aos centros de acolhimento criados no âmbito da iniciativa ‘Luanda Solidária’. Com isto, fica reafirmado que só unidos podemos tornar sonhos reais!”, admitiu o produtor Mário Rodrigues que, em parceria com a Unique Events, promete não ficar por aí.

De relembrar que, conforme adianta a organização, já está a ser idealizada a segunda edição desta badalada festa digital, cujo objectivo principal vai muito além de divertir pessoas. Saliente-se que cada uma das 700 cestas básicas a serem doadas aos centros do programa Luanda Solidária contém: 2 Kg de Arroz, 1 Kg de Fuba , 2 Pacotes de Massa, 4 Latas Grão de Bico, 1 Litro de Óleo Vegetal, 10 Pacotes de Leite, 10 Latas de Massa Tomate, 6 Pacotes de Bolacha. O projecto Luanda Solidária é uma iniciativa do Governo Provincial de Luanda e conta com centros nos municípios de Viana, Cacuaco e Belas.