Especulação de preços leva o encerramento de 10 estabelecimentos na lunda-Norte

Perto de 10 estabelecimentos comerciais foram, provisoriamente, encerrados Domingo, 19, no município de Chitato, província da Lunda-Norte , por especulação de preços, especificamente dos produtos da cesta básica.

O director do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico na Lunda-Norte, Domingos Kitamba, referiu que o encerramento dos estabelecimentos resulta de denúncias feitas pelos consumidores. Segundo ele, foram intensificadas as acções de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para se evitar a subida de preços dos produtos durante e depois do estado de emergência em vigor desde 27 de Março, no âmbito das medidas de prevenção e contenção da propagação da Covid-19.

“Os estabelecimentos foram multados e serão reabertos tão logo regularizem a situação”, explicou. Domingos Kitamba informou que para evitar que os moradores da centralidade do Mussunge se desloquem ao distrito urbano do Dundo, para adquirirem gás de cozinha, uma empresa foi orientada a vender o produto nas bombas de combustível do Mussungue. A empresa começou a comercializar o produto no referido espaço, apelando as famílias a não se deslocarem mais para o distrito urbano do Dundo.