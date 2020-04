Fuga de paciente de Ébola no Congo provoca medo de mais infecções

A República Democrática do Congo estava a dois dias de declarar o fim da segunda maior epidemia de Ébola do mundo, quando uma nova cadeia de infecção foi descoberta em 10 de Abril, após mais de sete semanas sem um novo caso. Desde então, as autoridades de saúde têm procurado conter qualquer disseminação renovada de infecções. Mas na Sexta-feira, um motorista de moto-táxi de 28 anos que havia testado positivo para o Ébola fugiu do centro onde estava a ser tratado na cidade de Beni.

“Estamos a usar todas as opções para tirá-lo da comunidade”, disse Boubacar Diallo, vice-gerente de incidentes da operação de resposta ao Ébola da OMS. “Estamos esperando casos secundários dele.” Décadas de conflito e má governação corroeram a confiança do público nas autoridades do Congo. Apesar do Ébola ter matado mais de 2.200 pessoas desde Agosto de 2018, pesquisas mostram que muitas comunidades acreditam que a doença não é real.

Pequenos surtos são comuns no final de uma epidemia, mas os profissionais de saúde precisam garantir que o vírus seja contido rastreando, colocando em quarentena e vacinando os contactos dos novos casos. “Ainda não temos detalhes. Todos têm trabalhado com as autoridades, jovens e sociedade civil para encontrá-lo. A pesquisa está em andamento ”, disse Diallo por mensagem do WhatsApp. Uma menina de 15 anos também deu positivo para o vírus, na Sexta-feira, disse Diallo, elevando o número total de novos casos confirmados desde o surto para seis.

O vice-prefeito de Beni, Muhindo Bakwanamaha, disse que as autoridades locais ainda não conseguiram rastrear o paciente que escapou. “Como ele está sem tratamento, morrerá e criará muitos contactos ao seu redor”, disse ele. Duas novas vacinas tiveram um grande impacto na contenção do Ébola, mas os ataques das milícias impediram que os profissionais de saúde chegassem a algumas áreas atingidas pelo vírus. O sistema de saúde fragilizado do Congo está a combater, simultaneamente, as epidemias de sarampo e cólera, bem como a pandemia global de coronavírus. O país registou 327 casos de Covid-19 e 25 mortes.