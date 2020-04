Kero lança campanha “os amigos são para todas as ocasiões” e investe mais de kz 300 milhões em materiais de biossegurança

Perto de Kz 300 milhões foram investidos em equipamentos de protecção individual dos colaboradores, bem como nas lojas, com mais de 35.000 máscaras, 40 mil litros de álcool gel e desinfectante de superfícies, 1.000 sinalizadores de distanciamento, 300 barreiras acrílicas nos pontos de atendimento.

De igual modo, foram ministradas mais de 130 horas de formação em 64 sessões aos cerca de 6000 colaboradores de todo o Grupo Zahara. Segundo a directora do Capital Humano do grupo Zahara, Valódia Sabalo, antecipando as directrizes do Executivo, foi constituído um Comité Interno responsável pelo desenvolvimento de um Plano de Contingência do Grupo Zahara – KERO, XYAMI, CINEMAX e NOSSO SUPER – assim como pela implementação de um conjunto de medidas, tais como: um núcleo de apoio interno, atendimento e despistagem do Covid-19 , redistribuição dos colaboradores dos serviços centrais pelas várias instalações do Grupo e em regime de teletrabalho rotativo, de forma a garantir o distanciamento aconselhado, reorganização dos refeitórios, colocação de dispensadores de álcool gel em todas as entradas das unidades ,desinfecção diária dos carrinhos e cestos de compras.

“Na qualidade de directora de Capital Humano do Grupo Zahara, é com grande orgulho que conjuntamente com todos os colaboradores partilhamos convosco a incansável paixão, empenho e dedicação que nos permitiu, mais uma vez, sermos os primeiros a implementar um conjunto alargado de medidas tendo em vista, principalmente, a segurança dos nossos clientes” disse Valódia Sabalo.

Segundo a responsável, o Grupo não esqueceu os mais carenciados e doou mais de Kz 40 milhões em bens alimentares e não alimentares, desde o início do presente ano e um acumulado superior a 400 milhões de kwanzas nos anos 2018 e 2019. “Esta acção insere-se no âmbito do programa de responsabilidade social do Grupo Zahara, ao abrigo da Missão Kandengue, que actualmente beneficia cerca de 2000 mil crianças de 11 centros de acolhimento e ainda outras instituições de solidariedade social dispersas por todo o país”, disse.