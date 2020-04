Vice-presidente do Interclube aponta nomes para ocupar vaga de William Voigt

O vice-presidente do Interclube para o basquetebol, António Camulogi, disse que o país tem treinadores com capacidade de ocupar o lugar de William Voigt na Selecção Nacional sénior masculina. O técnico de nacionalidade norte-americana deixou o cinco angolano por força da dívida que a Federação Angolana de Basquetebol (FAB) contraiu com o mesmo.

O passivo ronda os 500 mil dólares norte-americanos e, por várias razões, o presidente da FAB, Hélder Cruz “Maneda” abandonou o barco. Perante os factos, o dirigente do Interclube aponta Raul Duarte, José Carlos Guimarães e o camaronês Lazare Adingono. Para António Camulogi, os três técnicos têm perfil para orientar a Selecção Nacional, no entanto a decisão dependerá da Comissão de Gestão presidida por Gustavo da Conceição.

Raul Duarte conhece o basquetebol angolano e já trabalhou com a Selecção Nacional em muitas competições dentro e fora do continente africano. José Carlos Guimarães também já orientou os campeões, por isso não será novidade se regressar ao cargo nos próximos tempos. Lazare Adingono é treinador do Petro de Luanda. Já conquistou o Campeonato Nacional e outras provas com as cores do clube tricolor.

No período em que orientou a Selecção do seu país, os Camarões, perdeu com Angola em várias partidas, porém anda talvez a espera de um convite para se sentar no banco como selecionador angolano. O cinco nacional, depois de passar à Covid-19, começa a preparar o torneio de acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, no Japão.

O responsável fez saber que o contrato de William tem que ser revisto para as partes negociarem e encontrar um meio termo. A acontecer, ninguém sairá a perder, sendo que a queixa feita no Tribunal Arbitral do Desporto poderá resultar de uma cláusula, quiçá, prevista no contrato.