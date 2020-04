Carta do leitor: Ao menos imitem

Caro director, Estamos no mês de Abril, mês de muitas chuvas. Como se diz, “Abril chuvas mil”. Mas se em Angola chove todos os anos, como em todos os países, embora no Sul do nosso país esta afirmação não seja bem verdade, mas mesmo assim chove, como é que ainda continuamos a dizer que o país não está preparado para as chuvas, principalmente Luanda?

Cada chuva tem de morrer gente? Caiem casas em toda a parte, no Planalto até os raios matam as pessoas porque não há para-raios. Assim mesmo se faz um país? Até aquilo que já existia no tempo colonial perdemos, retrocedemos. Isto não é normal. Aquilo que aconteceu em Luanda na chuva deste Sábado foi muito triste, uma tragédia, vergonhoso.

Depois vão aparecer lá uns com sacos de oferta e câmaras. O provo precisa de soluções definitivas. Será que custa muito imitar o que se faz nos ouros países. Eu já nem peço que inventem, mas que imitem ao menos como é governar e administrar bem. Sempre notícias de mortes cada vez que chove é que não pode ser mais.

João Salucombo

Luanda