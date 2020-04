Fome global dobra em África devido ao golpe de Covid-19

Prevê-se que o impacto da perda de receitas turísticas, remessas em queda e viagens e outras restrições relacionadas à pandemia de coronavírus deixe este ano cerca de 130 milhões de pessoas com muita fome, somando cerca de 135 milhões já nessa categoria. “A Covid-19 é potencialmente catastrófica para milhões que já estão presos por um fio”, disse Arif Husain, economista-chefe e director de pesquisa, avaliação e monitoramento do Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Todos nós precisamos nos unir para lidar com isso, porque, se não o fizermos, o custo será muito alto – o custo global será muito alto: muitas vidas perdidas e muitos, muitos outros meios de subsistência perdidos”, disse ele aos repórteres numa entrevista virtual em Genebra. Husain disse que é fundamental agir rapidamente, a fim de impedir que as pessoas que moram lado a lado, como fornecedores de alimentos no Quênia, vendam os seus activos, pois pode levar anos para se tornarem independentes novamente.

Em alguns casos, como quando os agricultores vendem os seus arados ou bois, isso pode ter efeitos indirectos na produção de alimentos nos próximos anos, acrescentou. “Essas eram as pessoas com quem estávamos preocupados – aquelas que estavam bem antes da Covid e agora não estão”, disse ele, acrescentando que estava “realmente preocupado” com pessoas que vivem em países com pouca ou nenhuma rede de segurança do governo.

“Crise aguda de alimentos e meios de subsistência” é a categoria três das cinco fases da ONU, significando uma “falta crítica de acesso a alimentos e desnutrição acima do habitual”. Categoria 5 significa fome em massa. Autoridades da ONU não deram um detalhe geográfico das necessidades crescentes, mas disseram que a África provavelmente será a mais atingida.

O PAM espera precisar de USD 10 a USD 12 biliões para financiar os seus programas de assistência este ano, em comparação com os USD 8,3 biliões registados no ano passado, acrescentou Husain. Ela planeia pré-posicionar as reservas de alimentos nos próximos meses, antecipando necessidades crescentes.

Dos que já são considerados famintos, muitos estão em zonas de conflito como a Síria ou em países seriamente afectados pelo impacto das mudanças climáticas, de acordo com um relatório da ONU. Mesmo antes da pandemia de coronavírus, os gafanhotos do deserto na África Oriental haviam destruído as colheitas e aumentado o número de pessoas dependentes de ajuda alimentar.