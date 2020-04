Ministério do Interior recebe equipamentos da empresa Huawei

O ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, recebeu uma delegação chinesa, encabeçada por Gong Tao, embaixador da República Popular da China acreditado em Angola, com o propósito de testemunharem a assinatura de um memorando de intenções, entre o MININT e a Huawei, sobre treinamento e formação no domínio de tecnologias de informação e comunicação. A par disso, a empresa chinesa efectuou a entrega de vários meios informáticos e de tecnologias de informação para auxiliar o MININT a reforçar a sua capacidade de inclusão digital.

Eugénio Laborinho disse que o gesto da empresa chinesa é de louvar, porquanto vai ajudar na fortificação do volume operacional dos órgãos do MININT na informatização dos seus dados e informações. O dirigente reconheceu o importante papel da tecnológica chinesa no domínio das cidades inteligentes, que desempenham um papel importante na gestão da ordem e segurança pública.

“A Huawei prestou valorosos serviços ao Ministério do Interior no processo de implementação do Centro de Coordenação Operacional da Protecção Civil e Bombeiros, bem como, a nível do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP)”, sublinhou. Já o presidente do conselho de administração da Huawei realçou que a sua empresa pretende ficar mais tempo em Angola, ajudando o Governo na modernização do sector electrónico, essencialmente. Por outro lado, manifestou que a empresa vai continuar a apoiar o Ministério do Interior, a exemplo do que tem vindo a fazer com o projecto CISP, onde contribui com formação de quadros.