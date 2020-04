PR pede segunda extensão do Estado de Emergência

O Presidente da República voltou a pedir ao parlamento para se pronunciar sobre a necessidade de uma nova extensão do estado de emergência, por mais 15 dias, visando o controlo do contágio da pandemia do covid-19 no país.

Ao que Opais apurou, os deputados vão tomar uma posição a respeito, já esta Quinta-feira (23) sendo certo que a Assembleia Nacional é favorável ao prorrogação do estado de excepção, cuja segunda fase termina às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de Abril.

O líder do PRS, Benedito Daniel disse que a razão por que o seu partido é favorável à extensão do estado de emergência reside no facto de “estar em causa a vida dos angolanos”.

Lucas Ngonda, presidente da FNLA defende, por sua vez um “maior controlo das comunidades dado o perigo que representa o ajuntamento das pessoas”.

Enquanto o líder da bancada parlamentar da CASA-CE, Sebastião André defende “a abertura aos municípios do interior do país e a implantação do recolher obrigatório em Luanda,

Liberty Chiaka da UNITA é favorável ao “desagravamento de algumas medidas para permitir produção da empresas”.

Já o MPLA, na pessoa do seu líder parlamentar, Américo Cuanonoca, pediu que a população “tenha a consciência do perigo que representa o ajuntamentos populacionais”.