Alemanha aprova 1º teste clínico em humanos de vacina contra Covid-19

O Instituto de Pesquisa Paul Ehrlich da Alemanha está pronto para iniciar o primeiro teste clínico de vacina contra o coronavírus no país. Como primeira fase do teste clínico, 200 voluntários de saúde, entre 18 e 55 anos, serão vacinados, “em cada caso com uma ou mais variantes da vacina, cada uma delas ligeiramente modificada”, segundo o instituto. “O Instituto Paul Ehrlich, Instituto Federal para Vacinas e Biomedicinas, autorizou o primeiro teste clínico de uma vacina contra a Covid-19 na Alemanha. A autorização deste teste é o resultado de uma avaliação cuidadosa do potencial perfil de risco/benefício do candidato à vacina”, comunicou o instituto nesta Quarta- feira (22). “Com base na ampla assessoria científica do desenvolvedor do medicamento, BioNTech, na fase preliminar, o Instituto Paul Ehrlich conseguiu concluir o procedimento de autorização em quatro dias. Os testes de vacinas em candidatos humanos são um marco importante no caminho para vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19 para a população na Alemanha e internacionalmente”, complementou. “Após um período de espera observacional, voluntários adicionais da mesma faixa etária serão vacinados na segunda parte do teste clínico”, complementa o comunicado. Na Alemanha, de acordo com os últimos dados, estão confirmados 148 mil casos de COVID- 19 até ao momento, com o número de mortes atingindo mais de 5 mil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 60 potenciais opções de vacinas e tratamentos para o coronavírus.