Covid-19 adia Fórum Angotic 2020

O Fórum e a exposição global de tecnologia de informação e da comunicação (Angola

ICT Fórum 2020 e Angotic), previta para acontecer nos dias 11 a 13 de Junho próximo, foi

adiado devido à pandemia da Covid-19

Por:Brenda Sambo

O Angotic fórum que junta especialistas do sector das TIC’s, banca, petróleos, entre outros, continua sem data prevista para a sua realização, segundo uma fonte de OPAÍS na organização do evento. Este ano, o Angotic vai dar uma especial atenção à ciberssegurança, banca electrónica, 5G e à 4ª revolução industrial (era digital). O fórum prevê também maior atenção às Startups, e estima a participação de mais de 10 mil participantes entre eles expositores e empresas, contando com a presença dos Serviços Públicos Electrónicos do Governo de Angola O ministro das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação, Manuel Homem, referiu que o mercado nacional já consome produtos que foram criados no âmbito do Angotic e têm ajudado na aceleração da produção e solução de muitos problemas sociais. Referiu por ocasião do lançamento do Angotic 2020, que decorreu no mês de Março, que para este ano a meta é ultrapassar a das edições anteriores. Salientou ainda que, desde a sua realização, os produtos resultados do Angotic já são visíveis, particularmente nas telecomunicações, no sectores da banca, saúde, agricultura e nos diferentes segmentos onde as TIC’s são necessárias. Outro segmento importante inserido no Angotic desde o ano de 2019, foi a área de petróleo e gás, e o reforço dos sectores da saúde e da educação.

Maior atenção às Startups

O Angotic 2020 prevê também maior atenção às startups do país, segundo a administradora executiva do Infrasat e organizadora do evento, Emília Dias. “O fórum e a feira vão proporcionar às startups uma oportunidade de firmarem acordos de financiamento com instituições bancárias e, ou, outros apoios que visam o crescimento técnico e tecnológicos”, referiu. Entre expositores e empresas, contarão com a presença dos Serviços Públicos Electrónicos do Governo de Angola (SEPE), este último é uma ferramenta que disponibiliza informações e diversos serviços públicos electrónicos, dos quais agendamento electrónico, pagamentos de taxas, emolumentos, oferta de serviços de educação, finanças, justiça, saúde, segurança pública e segurança social A primeira edição teve uma participação de 80 startups, na segunda 150 startups e a previsão para este ano (2020) aponta para um número maior.

Sobre o Angotic

O ANGOTIC é um fórum de exposição global de tecnologia de informação e comunicação para a partilha de conhecimentos e um centro de networking para entidades governamentais, actores da indústria, inovadores e provedores de serviços móveis emergentes. É o maior evento do digital em Angola e uma referência em África. O evento prevê vários temas, que serão discutidos em mais 40 sessões e com mais de 160 oradores.