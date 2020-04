Fortaleza lança seguro Covid-19 em Angola

Para aderir a este seguro o cliente paga o valor de 20.550 Kwanzas por pessoa segura e recebe um pagamento único de Kz 350.000 a partir do 6º dia de internamento hospitalar sem interrupção – pela Covid-19 e poderão aderi-lo pessoas com até 59 anos

A Fortaleza Seguros acaba de lançar o seguro Covid- 19, o primeiro seguro no país que vai apoiar os segurados em caso de internamento devido à infecção por coronavírus. De acordo com a Companhia, o Seguro Covid-19 está disponível para subscrição por um período limitado – até ao próximo dia 4 de Maio – podendo ser adquirido por clientes particulares e por empresas, sobretudo por todas aquelas que, neste período agudo da infecção, mantêm as suas operações em andamento. “Esta é uma inovação que antecipa e responde às preocupações das famílias e das empresas em Angola, e que está em linha com a nossa visão de criar impacto positivo nas pessoas e de liderar a inovação com foco na experiência do cliente”, sublinha a Administração da Fortaleza Seguros.

Para aderir a este seguro o cliente paga um valor de 20.550 Kwanzas por pessoa segura e recebe um pagamento único de 350.000 Kwanzas a partir do 6º dia de internamento hospitalar – sem interrupção – pela Covid-19. As apólices não possuem período de carência e têm validade de 60 dias, a contar da data de subscrição, que pode ser efectuada através da linha de atendimento telefónico da Fortaleza ou num dos canais de venda do Banco Millennium Atlântico. Note-se que este seguro está disponível para clientes com idade até os 59 anos. Com esta iniciativa a Fortaleza Seguros reforça o seu compromisso com a comunidade, contribuindo para o bem-estar das famílias angolanas, e afirma- se mais uma vez como uma das seguradoras mais inovadoras de Angola.